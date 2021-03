Covid: Rohani, 'via libera ad aziende private per import vaccini'

31 marzo 2021 a

Teheran, 31 mar. (Adnkronos/Dpa) -

Il Presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha autorizzato le importazioni in Iran di vaccini contro il covid da parte di aziende private registrate dal ministero della sanità. Le dosi arrivate in Iran in questo modo tuttavia non saranno distribuite gratuitamente, come quelle acquistate dal governo. Teheran ha denunciato la difficoltà ad acquistare dosi sufficienti di vaccini attribuendo questo rallentamento alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e ai conseguenti problemi ad effettuare pagamenti all'estero. Fino a ora sono arrivate in Iran, da Cina, India e Russia, due milioni di dosi di vaccino.