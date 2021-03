Covid: Curcio, 'Lombardia fondamentale per obiettivo 500mila dosi al giorno'

31 marzo 2021 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Senza un sistema ben funzionante in Lombardia non si arriva alle 500mila vaccinazioni al giorno in Italia. Lo ha fatto notare Fabrizio Curcio, a capo della Protezione civile, in visita ai centri vaccinali della Lombardia.

"C'è pienissima sinergia tra struttura commissariale e il sistema nazionale della Protezione civile. Quindi dobbiamo vaccinare, vaccinare, vaccinare, secondo le caratteristiche delle strutture organizzative diverse di ogni Regione. La Lombardia - afferma - è la Regione che ha un sesto dei cittadini italiani, quindi nell'ambito dei 500mila vaccinati al giorno ha un ruolo fondamentale. Se noi non raggiungiamo gli obiettivi in Lombardia faticheremo ad arrivare ai 500mila al giorno". Di conseguenza, "saremo a supporto di questa attività della Regione".