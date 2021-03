Cinema: ‘Tulipani di Seta Nera', i corti selezionati per il Festival

31 marzo 2021 a

a

a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Sono stati resi noti i 60 lavori selezionati per la XIV edizione del Festival Internazionale Film Corto ‘Tulipani di Seta Nera', che si svolgerà a Roma dal 3 al 6 giugno, dedicato ai cortometraggi a tema sociale. I corti, provenienti da tutte le regioni d'Italia e dall'estero, saranno visibili sulla piattaforma di Rai Cinema Channel da domani.

“Creare una catena del valore nel campo del cinema sociale – ha detto il direttore di Rai Per il Sociale Giovanni Parapini durante la conferenza di presentazione del Festival - è il nostro obiettivo ed è per questa ragione che Rai per il Sociale, insieme ai colleghi di Rai Cinema, supporta con convinzione il Festival dei Tulipani di Seta Nera e il lavoro costante del presidente Righini”.

“Il Festival – ha proseguito Parapini – è un esempio concreto di costruzione di uno spazio senza confini in grado di guidare il pubblico in una diversa prospettiva del mondo, alla riscoperta di quei valori sociali la cui memoria e identità vanno protette e salvaguardate perché, senza memoria e senza identità, il futuro e anche la transizione ecologica e digitale tanto evocate in questi giorni rischiano di perdersi nel vuoto di valori che abita sempre di più le nostre coscienze”. Un Festival con cui Rai condivide l'impegno sociale, per un servizio pubblico sempre più inclusivo e attento, ha concluso Parapini: “E' un compito spesso percepito in modo ‘laterale', ma che al contrario è in grado di smuovere le coscienze, costruire momenti di pensiero e riflessione, creare nuove forme di apprendimento e di educazione della nostra comunità nazionale”.