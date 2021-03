Cdp: Palermo, 'gruppo ha mobilitato 39 mld, supportate oltre 100.000 imprese'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "L'anno appena concluso ha visto il grande impegno messo in campo da Cdp concretizzarsi in numerose iniziative a sostegno dell'economia italiana. Il gruppo ha mobilitato 39 miliardi di euro nel delicato contesto dell'emergenza pandemica, supportando oltre 100.000 imprese e 50 progetti infrastrutturali grazie a un servizio di consulenza tecnica e finanziaria per gli enti locali". Ad affermarlo è l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo commentando i risultati del 2020.

"Risultati -sottolinea Palermo - resi possibili dalla crescita del risparmio postale, che ha raggiunto i 275 miliardi di euro, e dalle nuove emissioni sui mercati finanziari, dove è stata consolidata la leadership in Italia nella finanza sostenibile, con emissioni per 2,5 miliardi di euro ispirate a criteri Esg".

Gli indicatori della gestione, aggiunge, "sono in crescita, con l'utile che ha raggiunto i 2,8 miliardi di euro, a testimonianza dell'efficacia del nuovo modello di business e dell'efficienza della gestione. Forti di questi risultati, ottenuti grazie al grande lavoro e alle competenze delle persone del Gruppo Cdp, rinnoviamo il nostro impegno per la ripresa economica del Paese".