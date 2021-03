Governo: in Cdm anche dl su navi crociera Venezia**

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato questo pomeriggio alle 17.30 non figura solo il dl sulle misure anti-Covid, ma anche un decreto contenente "disposizioni urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico nella laguna di Venezia".

Il decreto per contrastare la pandemia contiene invece "misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni, di giustizia e di concorsi pubblici". All'odg figurano inoltre l'esame di leggi regionali, varie ed eventuali.