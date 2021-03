Pd: fonti parlamentari, verso Bini al posto di Malpezzi a Rapporti con Parlamento**

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Il nodo capogruppo donne si è sciolto e oggi il segretario Enrico Letta ha incontrato le due neopresidenti Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. Entrambe lasciano dei precedenti incarichi: la prima il ruolo di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e la seconda la presidenza della commissione Lavoro alla Camera.

Se per quest'ultima 'casella' ancora non c'è un accordo per chi prenderà il posto della Serracchiani (con il neo presidente dei deputati forzisti Roberto Occhiuto determinato a tentare di strappare la presidenza al Pd), sul ruolo di governo lasciato dalla Malpezzi invece le cose stanno più avanti. Fonti parlamentari dem spiegano all'Adnkronos che l'accordo prevede che la nuova sottosegretaria sia la senatrice Caterina Bini. Una nomina che potrebbe arrivare già oggi in Cdm, anche se al momento non vi sono conferme.