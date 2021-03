31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Possibile la nomina oggi in Cdm del nuovo sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. E' quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo. Per la 'casella' lasciata vacante da Simona Malpezzi, neocapogruppo Pd al Senato, è in pole la senatrice dem Caterina Bini.