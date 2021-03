31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Complimenti ai nostri uomini dell'Aisi, l'Agenzia dei servizi interni. Lavoro silenzioso ed efficace a tutela del nostro Paese e della Marina militare. E si vada fino in fondo nei rapporti con la Russia. L'attività di spionaggio sul nostro territorio non può essere derubricata come un incidente di percorso”. Lo afferma Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.