Eataly: da Tamburi il nuovo presidente, è Alessandra Gritti

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Alessandra Gritti, amministratore delegato di Tamburi Investment Partners, è stata nominata presidente di Eataly. La decisione è stata presa all'unanimità dalla società fondata da Oscar Farinetti. Tamburi è azionista di Eataly dal 2014, con una quota che attualmente è pari al 19,8%. La nomina di Gritti, già consigliere d'amministrazione del gruppo, "rafforza la sintonia dei soci sui piani di sviluppo di Eataly e premia il suo contributo strategico dato in questi anni", spiega una nota.

"Siamo molto felici di poter vedere ancor più coinvolta nel gruppo Eataly, come presidente, una professionista stimata da tutti come Alessandra Gritti. La sua nuova carica conferma in pieno l'unità di intenti dei soci e rappresenta un ulteriore rafforzamento del gruppo per le sfide future", sottolinea Nicola Farinetti, amministratore delegato di Eataly.