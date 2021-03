31 marzo 2021 a

ROma, 31 mar (Adnkronos) - Io sottosegretaria al posto di Simona Malpezzi? “Non è che uno vada bene per qualunque ruolo. Io ho fatto un'esperienza al ministero dell'Economia ma non è che uno sia buono per tutte le stagioni. Non è di mio interesse né di mia competenza, escludo questa ipotesi”. Lo afferma a Un giorno da pecora, su Rai Radio1, la deputata del Pd Alessia Morani.