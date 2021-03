Giustizia: Ostellari, 'credibilità e merito restano capisaldi professione forense'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "La pandemia ha cambiato il mondo, ma non cambierà i valori della civiltà umana: credibilità e merito, nella professione forense, come in tutti gli ambiti della vita, vinceranno sempre. E faranno la differenza. Questo esame dovrà garantire la preparazione: no ad avvocati di serie a e serie b. Grazie a componenti della commissione Giustizia: il Parlamento ha lavorato velocemente e bene, prova che anche nelle emergenze, lo strumento del decreto legge si rivela efficace e migliore di qualsiasi Dpcm chiuso." Così il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama durante la dichiarazione di voto sul decreto legge relativo al prossimo esame di Stato per gli avvocati.