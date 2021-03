Rai: Fico, 'spero che per Cda concorrano migliori intelligenze e competenze'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Da oggi è possibile candidarsi a componente del consiglio di amministrazione della Rai, in vista del voto che il Parlamento effettuerà nelle prossime settimane. È infatti online l'avviso pubblico che indica i requisiti e le modalità per partecipare. L'ultima data utile per presentare la propria candidatura è il 30 aprile. Il mio auspicio è che concorrano le migliori intelligenze e competenze, capaci di fornire un contributo prezioso al Servizio pubblico radio-televisivo". Lo scrive sul suo profilo facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.