Ambiente: Milano, spento inceneritore Sesto S. Giovanni, al suo posto biopiattaforma (2)

31 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La biopiattaforma ospiterà un polo di ricerca avanzata. Entrerà, inoltre, da subito nello scenario della ricerca internazionale con Circular Biocarbon, il progetto Horizon 2020 che sarà co-finanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo è lo sviluppo di una bioraffineria dagli standard avanzati basata sulla valorizzazione dei rifiuti umidi per ottenere prodotti ad alto valore aggiunto, pronti per la commercializzazione.

"È una giornata storica per Sesto San Giovanni, per il Nord Milano e per tutta la Lombardia, perché dopo 20 anni si spegne il vecchio inceneritore, acceso nel 2001, e si apre una nuova era, dove il rispetto per l'ambiente e la trasformazione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare saranno i capisaldi del futuro", ha commentato il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, alla cerimonia dello spegnimento del termovalorizzatore.

Il nuovo impianto verrà reso operativo a con la messa in funzione della prima linea per la trasformazione dei rifiuti umidi nell'ottobre 2022 e con la messa in funzione di tutto l'impianto industriale a marzo 2023.