Milano: riprendono lavori cantiere parcheggio di via Borgogna

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Il prossimo 2 aprile a Milano riprendono i lavori per la costruzione del parcheggio interrato in via Borgogna. La storia del cantiere - il progetto risale al 2004, con la giunta Albertini - è particolarmente sofferta, tra modifiche apportate da ogni giunta e ricorsi al Tar dei cittadini residenti. Ad agosto 2020 era stato approvato il progetto definitivo, rivisto, e nei giorni scorsi ha avuto approvazione anche l'esecutivo. La durata dei lavori, spiega il Comune di Milano, sarà di 27 mesi con termine nel luglio 2023, ma la sistemazione superficiale sarà precedente all'apertura del parcheggio per consentire la restituzione dell'area ai cittadini in contemporanea con la fine dei lavori della M4 nel primo trimestre del 2023.

Il parcheggio prevede quattro piani interrati con una capienza di 236 posti auto privati, 89 pubblici e 23 moto. La sistemazione superficiale è stata integrata con la riqualificazione che seguirà la chiusura dei cantieri per la costruzione della M4 progettata lungo l'asse piazza San Babila-corso Europa-largo Augusto, già presentata pubblicamente, e prevede in via Borgogna il parcheggio taxi e un doppio senso di marcia fino a largo Toscanini e la possibilità di accesso a corso Europa solo per trasporto pubblico e taxi.

La risistemazione dell'area prevede una nuova pavimentazione in cubetti di granito in continuità tra piazza San Babila, largo Toscanini e poi corso Europa, largo Bersaglieri, Verziere fino a largo Augusto. Il cantiere occuperà in una prima fase circa metà di via Borgogna verso nord lungo tutta la sua lunghezza, da largo Toscanini a via Visconti di Modrone, e successivamente una seconda metà, lato sud.