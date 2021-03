Pavia: aggredisce e minaccia l'ex moglie, arrestato

31 marzo 2021 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Pinarolo Po, in provincia di Pavia, un uomo di 33 anni, accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. I militari sono intervenuti mentre l'uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai suoi familiari, stava insultando la moglie, minacciandola di morte. Il 33enne, che era già stato arrestato lo scorso febbraio dai carabinieri per gli stessi reati, lo hanno nuovamente fermato. Oggi si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto, nella quale è stata disposta la custodia in carcere dell'uomo.