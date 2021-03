Covid: Uiltucs, 'boom segnalazioni di regole non rispettate in supermercati Roma'

31 marzo 2021 a

a

a

Roma, 31 mar. (Adnkronos/Labitalia) - "Stiamo ricevendo in questi giorni sempre più segnalazioni da supermercati della Capitale sul mancato rispetto delle regole sugli ingressi contingentati e del numero di persone presenti nelle strutture. E' come se ci fosse stato un abbassamento della guardia e questo non va bene. Abbiamo chiesto alla Regione di fare più controlli". Così, con Adnkronos/Labitalia, Alessandro Maria Contucci e Roberta Valenti, sindacalisti della Uiltucs di Roma e Lazio.

Una situazione che rischia di diventare esplosiva. "E' colpa di imprenditori -spiegano- poco etici che invece di controllare gli ingressi li incentivano".