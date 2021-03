Covid: Confcommercio, un mese chiusure costa 2,45 mld a imprese Lombardia

31 marzo 2021 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Un mese di chiusure, da metà marzo a metà aprile, costerà 2,45 miliardi di euro alle imprese di commercio, turismo e servizi della Lombardia. E' la stima indicata da Confcommercio Lombardia. “E' la seconda Pasqua passata a tutti gli effetti in lockdown, un altro durissimo colpo a fronte di sostegni ancora insufficienti, che bastano a malapena a coprire poche spese fisse e niente di più ma soprattutto tardivi e con criteri di accesso troppo restrittivi” commenta Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia.

Nelle strutture ricettive della regione i tassi di occupazione delle camere sono quasi a zero, in un contesto in cui la maggior parte degli operatori sui laghi, in montagna e nelle città d'arte non ha neppure aperto. “Non è pensabile che le imprese possano sopportare ancora a lungo questa situazione di gravissimo danno economico e profonda incertezza. Il punto è che il deciso cambio di passo sui sostegni non si è ancora visto. E sulle imprese lombarde pesano le conseguenze delle chiusure imposte da inizio anno. Bruciano, in particolare, quelle per l'errata zona rossa di gennaio” sottolinea Massoletti.