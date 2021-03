Covid: Forattini (Pd), 'focolai in carceri Lombardia, accelerare su vaccini'

31 marzo 2021 a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - “Massima attenzione sulla situazione epidemiologica nelle carceri lombarde e un'accelerazione del piano vaccinale per detenuti e polizia penitenziaria, in linea con quanto prevedono le linee guida nazionali”. Lo chiede la presidente della Commissione speciale sulla situazione carceraria in Regione Lombardia, Antonella Forattini, alla luce degli ultimi preoccupanti dati su nuovi focolai in aumento negli istituti carcerari. “Sarebbero già 104 i detenuti risultati positivi al Covid-19 in Lombardia, secondo quanto denuncia il Sindacato di Polizia Penitenziaria. Un dato che fa della nostra regione quella con il più alto numero di carcerati infetti e che deve accendere l'allerta”, afferma l'esponente del Pd.

“L'aumento dei focolai rischia di esplodere in un ambiente estremamente delicato come quello degli istituti carcerari, aggravato dal ben noto problema di sovraffollamento. Inoltre, si rischia di vanificare gli sforzi in atto per la vaccinazione degli agenti di polizia penitenziaria, il cui completamento è ancora lontano. Mi unisco, quindi, all'appello di Spp e Fp-Cgil e chiedo che anche in Lombardia si accelerino le procedure di vaccinazione e che la situazione venga costantemente monitorata”, conclude Forattini.