Covid: Cecchetti (Lega), 'fango su Fontana, strano tempismo inchieste'

31 marzo 2021 a

a

a

Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui prima il capo della Protezione Civile, Curcio, poi il responsabile nazionale della campagna vaccinale, il generale Figliuolo, certificano che la Regione Lombardia e il suo presidente Attilio Fontana, hanno lavorato bene e che il piano vaccinale lombardo funziona perfettamente, con numeri, parametri e procedure perfettamente in linea con il modello nazionale, chiudendo finalmente la bocca agli strali delle opposizioni di centrosinistra fondate sul nulla, ecco che ‘casualmente' arriva l'ennesima schizzata di fango giudiziario nei confronti di una persona onesta e trasparente come Attilio Fontana, un amministratore che da oltre un anno vive quotidianamente in prima linea e non si risparmia neanche un attimo, per il bene dei propri cittadini". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Ovviamente si tratta solo di una casualità. Curioso vedere, però, che a Regioni dove spariscono decine di milioni per mancati acquisiti di mascherine o per altri scandali non venga riservata la stessa microscopica attenzione, la stessa lente di ingrandimento, utilizzata invece per la Regione Lombardia", conclude.