Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Ritorno alla scuola in presenza, anche in zona rossa, fino alla prima media. E' quanto stabilito nel dl approvato dal Cdm con le nuove misure anti-Covid. "L'obiettivo è quello di garantire gradualmente il rientro a scuola in presenza di tutti gli studenti", assicura Palazzo Chigi.