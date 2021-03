Covid: P.Chigi, altre mansioni o stop stipendi per sanitari no vax

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Il decreto approvato dal Cdm con le misure anti-contagio "prevede l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie e socio/sanitarie pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e studi professionali". Lo precisa Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

"La misura ha come obiettivo - viene rimarcato - quello di tutelare più possibile sia il personale medico e paramedico sia coloro che si trovano a frequentare ambienti che possono essere maggiormente esposti a rischio di contagio. Il lavoratore che rifiuterà di vaccinarsi potrà essere adibito (ove possibile) ad altre mansioni che non comportino rischi di diffusione del contagio (in caso contrario la retribuzione non sarà dovuta). La disposizione vale anche per gli autonomi".