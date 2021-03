Trasporti: P.Chigi, proroga a 30/6 termine per documento unico auto

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Tra le misure in materia di trasporti approvate oggi in Consiglio dei ministri c'è la "proroga di 3 mesi (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'entrata a regime del documento unico per la circolazione dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Lo slittamento consente di perfezionare le procedure telematiche relative ai veicoli adibiti al trasporto delle merci e agli autobus, sottoposti a particolari normative di settore, e di completare la fase di rodaggio di tutte le procedure". Lo comunica Palazzo Chigi.