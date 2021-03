Covid: Lupi, 'bene scudo penale ma va esteso'

31 marzo 2021 a

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Lo scudo penale per il personale medico e sanitario impegnato nella campagna vaccinale è un importante passo che tutela chi, su richiesta dello Stato, presta la sua opera e la sua professionalità per la lotta alla pandemia, il rischio di improvvide iniziative giudiziarie nei loro confronti è ora scongiurato. Ci auguriamo che in sede di conversione lo scudo penale venga esteso anche alla prevenzione e cura del Covid". Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di 'Noi con l'Italia'.

"Lo abbiamo sempre chiesto -ricorda- sin dall'inizio della pandemia: chiamare eroi i nostri medici e infermieri e farli lavorare sotto la spada di Damocle di una denuncia o di una indagine era una contraddizione e anche un'ingratitudine”.