Migranti: Iannone (Fdi), 'Salerno non torni ad essere il porto della disperazione'

01 aprile 2021 a

a

a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Presenterò un'interrogazione al ministro dell'Interno Lamorgese per avere chiarezza in merito alle indiscrezioni che riferiscono di una nave contenitore con 12 persone di equipaggio, che a 20 miglia dalle coste greche avrebbe soccorso uno yacht con a bordo 32 clandestini. Nave che, riferiscono sempre fonti stampa, avrebbe ricevuto dalle autorità greche diniego allo sbarco, indicandole invece di fare rotta su Salerno, dove peraltro era già previsto di fare scalo. Ritengo che su questa vicenda il governo debba fare chiarezza, tutelando i nostri confini che non possono essere a disposizione degli interessi degli altri Paesi". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale di Fdi in Campania.

"Non vorrei -aggiunge- che con il nuovo governo torni l'abitudine di fare del porto di Salerno l'approdo della disperazione e questo soprattutto in tempi di pandemia. Italiani rinchiusi ed immigrati liberi di sbarcare e scappare".