Asomi Accademia di Osteopatia e Insuperabili Onlus: insieme per uno sport inclusivo

Partendo da qui è stata sviluppata una efficace metodologia che mira a raggiungere l'obiettivo. “Crediamo nella disabilità che diventa abilità, nella risorsa che colma il limite, nella diversità che diventa ricchezza e nella completa integrazione sociale della persona”, spiega Davide Leonardi, presidente e uno dei primi fondatori della Onlus. Per questo Asomi, che si occupa di sport a tutti i livelli da oltre un decennio, ha deciso di stringere una nuova collaborazione che amplifica ancora di più il proprio impegno in un'area dell'attività sportiva, quella adattata, che costituisce una grande sfida che l'Accademia di Osteopatia supporterà con tutte le proprie risorse. Un traguardo da raggiungere insieme anche perché l'Accademia di Osteopatia ha l'ambizione di offrire un corso di studi completo, che affianca a un indispensabile apprendimento teorico tante ore di pratica e tirocinio, fondamentali per supportare ogni studente verso il raggiungimento di una professionalità a 360 gradi ed efficace. E fin dalla sua nascita ha sempre prestato molta attenzione ai valori sociali che sono imprescindibili per una buona formazione. Inoltre i corsi di studio erogati dalla scuola di osteopatia a Torino prevedono l'apprendimento delle diverse aree dell'osteopatia, attraverso l'adozione di metodi all'avanguardia e, per valorizzare al massimo il tempo dedicato allo studio di questa disciplina, è stata scelta come sede della scuola la prestigiosa struttura del PalaAlpitour, vicino ad un ampio parco verde ma a pochi minuti dal centro del capoluogo piemontese

Gli Insuperabili Onlus ha tra i propri supporters grandi top player, come Giorgio Chiellini che è protagonista di molte attività benefiche e di charity essenziali allo sviluppo di questa realtà. Oltre al difensore della Nazionale e della Juventus, la “squadra” degli Insuperabili conta altre 45 adesioni di giocatori o ex giocatori importanti tra cui anche Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro. La Onlus, attraverso un lavoro incessante, è riuscita ad aprire diciassette club a livello nazionale, con una presenza in quasi tutte le regioni, da Torino a Siracusa, che cresceranno ancora. L'auspicio è che superino i confini nazionali.

