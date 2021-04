Covid: Moratti, 'Lombardia pronta per vaccini in azienda, aspettiamo ok Governo'

01 aprile 2021 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "La Lombardia è pronta a partire con la vaccinazione in azienda". A dirlo è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa sul piano vaccinale di massa, e spiegando che si aspetta solo l'ok del Governo. "C'è un tavolo tecnico con la commissione Salute, la nostra posizione è vaccinare nelle aziende solo i dipendenti e non i familiari. C'è un confronto aperto, un ulteriore confronto sarà il 7 e la questione verrà portata in Conferenza Stato Regioni l'8 aprile. Noi siamo pronti ma aspettiamo di avere il piano vaccinale che ci darà il commissario", ha concluso Moratti. Secondo Guido Bertolaso, l'ok potrebbe arrivare a fine aprile e quindi si potrebbe iniziare con queste vaccinazioni da maggio.