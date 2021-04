SNAI – MotoGP: Viñales prenota il bis Bagnaia è pronto per la prima gioia

01 aprile 2021 a

a

a

(1° Aprile 2021) -

Lo spagnolo della Yamaha, vincitore della prima tappa del Mondiale, arriva da favorito anche al secondo appuntamento a Losail, a 3,50. In crescita le azioni del ducatista, pole-man una settimana fa: il suo primo successo in MotoGp vale 4,50. Rossi nelle retrovie, a 25.

Milano, 1° aprile 2021 – La MotoGP rimane in Qatar per il secondo Gran Premio della stagione e Maverick Viñales è in piena corsa per il bis, dopo il successo di domenica scorsa. Gli analisti SNAI vedono lo spagnolo della Yamaha favorito sul circuito di Losail, a 3,50, anche se con un margine non certo ampio sulla Ducati di Francesco Bagnaia, in pole position nella scorsa qualifica e proposto a 4,50 per il suo primo successo in MotoGp. Poco più dietro c'è il campione in carica Joan Mir, che si gioca a 5,50, mentre Jack Miller proverà a rifarsi dopo il nono posto di domenica ed è dato a 6,50. Poche chance di successo per Valentino Rossi, la cui vittoria in Qatar è un'ipotesi da 25 volte la posta.

Qualifiche, grande equilibrio – Per il sabato di qualifica la situazione appare diversa, con tre piloti favoriti in ottica pole position. I due ducatisti Jack Miller e Pecco Bagnaia, che dispongono delle due moto più potenti al momento, sono affiancati da Fabio Quartararo, che nella sua esperienza in classe regina ha mostrato di essere quasi più pericoloso sul giro secco che in gara, dove spesso manca di costanza. I tre sono proposti a 3,50, mentre più indietro c'è Maverick Viñales a 4,50. Si alzano le possibilità anche per Valentino Rossi: una pole del Dottore si gioca a 15.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail:

Cell: 348.4963434