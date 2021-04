01 aprile 2021 a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Sono felicissimo per la Nazionale, speriamo che vada tutto benissimo, perché ero, sono stato, sono e sarò sempre tifoso degli azzurri in assoluto". Così l'ex tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura all'Adnkronos dopo i tre successi degli azzurri di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar.