Polizia: Scalfarotto, 'da 40 anni al fianco di ogni italiano'

01 aprile 2021 a

a

a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La polizia di Stato, per come la viviamo oggi, ovvero come una comunità di donne e uomini al servizio dei cittadini, impegnati costantemente nella sicurezza e nella tutela della cosa pubblica, compie 40 anni". Così il sottosegretario all'Interno, Ivan Scalfarotto.

"Grazie ad una illuminata riforma la forza di polizia ha acquistato una maturità ed una portata tale da farne un pilastro del nostro vivere civile: sono questi servitori dello Stato che ogni giorno con dedizione ed empatia democratica, come ha ben detto il presidente Mattarella, ci rendono orgogliosi di essere italiani".