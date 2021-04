Calcio: Sassuolo, Ayhan positivo al Covid

01 aprile 2021 a

a

a

Sassuolo, 1 apr. - (Adnkronos) - Il difensore del Sassuolo Kaan Ayhan, impegnato nei giorni scorsi con la Turchia nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, è risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati nel ritiro della sua Nazionale. Ayhan, asintomatico, sta già seguendo le procedure previste dal protocollo e sicuramente non sarà a disposizione di Roberto De Zerbi per la prossima partita dei neroverdi contro la Roma, in programma sabato 3 aprile al Mapei Stadium.