Rugby: ct Italdonne, 'non vediamo l'ora di tornare in campo'

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - “È stato un anno impegnativo per tutti. Sono sicuro che l'attitudine e l'impegno delle ragazze sarà di alto livello”. Così Andrea Giandomenico, responsabile tecnico della Nazionale italiana femminile che ha ufficializzato la liste delle atlete convocate per il raduno di Parma in vista del Women's Six Nation 2021.

“Nella rosa c'è stato l'inserimento di nuove giocatrici, che ha portato all'allargamento della squadra a disposizione, creando più competitività -prosegue Giandomenico-. Sarà fondamentale mantenere l'attenzione per tutti gli 80 minuti giocando il nostro miglior rugby”.

Questa la lista delle convocate: Ilaria Arrighetti, Sara Barattin, Melissa Bettoni, Lucia Cammarano, Alyssa D'Incà, Giordana Duca, Valeria Fedrighi, Giada Franco, Manuela Furlan, Lucia Gai, Elisa Giordano, Isabella Locatelli, Veronica Madia, Maria Magatti, Gaia Maris, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi, Beatrice Rigoni, Sofia Rolfi, Francesca Sgorbini, Michela Sillari, Erika Skofca, Sofia Stefan, Sara Tounesi, Silvia Turani, Beatrice Veronese.