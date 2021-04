iZilove Foundation sostiene il progetto “Aula Magica” per i bambini con autismo di Fondazione Piatti

01 aprile 2021 a

a

a

(1° aprile 2021) -

L'ente benefico di Snaitech sempre al fianco di Fondazione Renato Piatti per realizzare uno spazio multisensoriale nel Centro per l'Autismo di Milano.

Milano, 1° aprile 2021 - Progettare e ristrutturare uno spazio multisensoriale nel quale realizzare interventi riabilitativi: questo è l'obiettivo del progetto "Aula Magica", destinato a circa 90 bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ospitati dal Centro per l'Autismo di Milano di Fondazione Renato Piatti.

L'iniziativa, sostenuta da iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle good causes, mira nel lungo termine a migliorare la qualità di vita dei bambini che frequentano il Centro di Fondazione Renato Piatti Onlus a Milano.

L'“Aula Magica” è uno stimolante ambiente di gioco che, attraverso musica, luci, colori, proiezioni e suoni, stimola i cinque sensi e permette di intervenire positivamente sugli strati di “dis-regolazione comportamentale” del bambino con autismo, oltre a costituire un contesto privilegiato per l'interazione.

«Cerchiamo ancora una volta di fare la nostra parte su un tema così delicato, e lo facciamo al fiancodi una realtà impegnata ogni giorno con grande professionalità e passione – dichiara Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo del 2 aprile - La collaborazione, ormai consolidata negli anni, con Fondazione Renato Piatti ci consente di mantenere alto il livello di attenzione per un problema diffuso e meritevole di un approccio sempre più consapevole e informato. Oggi più che mai, considerati i gravi disagi indotti dalla pandemia, è importante sostenere queste realtà e fare in modo che abbiano a disposizione strumenti sempre più aggiornati e all'avanguardia. L'impegno di iZilove Foundation si indirizzerà proprio in questo senso».

«Siamo molto grati a iZilove Foundation e Snaitech per il prezioso sostegno che ci hanno voluto assicurare anche quest'anno – dice Cesarina Del Vecchio, Presidente di Fondazione Renato Piatti onlus - Il progetto dell'”Aula Magica” è davvero un gioiello per i nostri bambini con autismo e costituirà un tassello importante nel loro mosaico di esperienze e di apprendimenti. Sono certa che ogni loro piccola conquista, magari esibita con un sorriso, sarà il premio più grande per tutti».

Gli spazi dell'Aula Magica saranno progettati individuando, all'interno di un'ampia gamma, le strumentazioni più rispondenti alle specifiche esigenze riabilitative. Le attività saranno organizzate in base a percorsi personalizzati, all'interno dei quali il bambino si possa percepire come parte attiva. Rassicurati dalla costante supervisione dell'educatore e dalla gradevolezza degli stimoli proposti, i piccoli potranno così sviluppare gradi crescenti di autonomia.

