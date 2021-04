Calcio: Cuadrado, 'ricaricati dalla sosta, vogliamo vincerle tutte'

01 aprile 2021 a

Torino, 1 apr. - (Adnkronos) - "Abbiamo approfittato della sosta per lavorare, abbiamo svolto allenamenti molto fisici, molto duri. Era da tanto tempo che non lo potevamo fare, abbiamo messo benzina nelle gambe per finire al meglio la stagione. Vogliamo vincere tutte le gare che mancano". Così l'esterno della Juventus Juan Cuadrado nell'intervista concessa a Sky Sport. "Mi sento bene fisicamente, questa pausa ci ha aiutato molto -spiega il 32enne colombiano-. Per noi che viaggiamo in Sudamerica è sempre molto complicato, tra stanchezza, fusi orari e tutto il resto. Penso che adesso abbiamo ancora maggiore forza, visto che siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene".

Sabato c'è il derby. "Sicuramente sarà una battaglia, perché sia noi che loro abbiamo bisogno di fare punti -sottolinea Cuadrado-. Dobbiamo essere consapevoli che è un derby e queste gare si giocano in maniera diversa, anche se non ci sarà il pubblico a darci una carica in più, ma i nostri tifosi ci sosterranno sicuramente da casa".

Una gara, quella contro i granata, che evoca piacevoli ricordi al colombiano: "Contro il Torino (rete del decisivo 2-1 al 90' il 3 ottobre 2015, ndr) ho realizzato il mio primo gol con la maglia della Juve: ricordo il boato dello stadio, è stato davvero bellissimo. Ho giocato tanti derby, spero di avere la possibilità di giocare anche questo. Ma la cosa più importante sarà fare risultato", ha concluso Cuadrado.