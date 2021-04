Calcio: Serie B, Cremonese-Empoli rinviata per Covid

01 aprile 2021 a

Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Il match di Serie B Cremonese-Empoli in programma domani è stato rinviato a data da destinarsi per i casi di Covid all'interno del gruppo squadra dei toscani. Lo ha annunciato la Lega di Serie B. "La Lega B ha annunciato che la gara tra Cremonese ed Empoli, valevole per la 31esima giornata della Serie B e in programma venerdì 2 aprile 2021, è stata rinviata a data da destinarsi vista l'istanza presentata dalla società Empoli F.C. in conformità a quanto previsto dall'art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020 che norma il rinvio delle gare per questioni legate alle positività da Covid-19".