Pd: Letta, 'Renzi? Vedremo se possibile pezzo strada insieme, no vendette'**

01 aprile 2021 a

a

a

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Io non ho problemi con nessuno, ho ampiamente superato tutto e anzi quando incontrerò Renzi lo ringrazierò: senza quel suo gesto, io non avrei vissuto questi anni che sono stati i più belli della mia vita". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta. "Vedremo se sarà possibile fare un pezzo di strada insieme. Non è semplicissimo dopo una scissione ma ci metterò tutto l'impegno guardando all'interesse complessivo senza vendette".