Autismo: Bellanova, 'mettiamo al centro diritti persone con sindrome e loro famiglie'

Roma, 2 apr (Adnkronos) - "Nella Giornata della Consapevolezza dell'Autismo sono felice di partecipare all'onda blu, accanto alle persone e alle famiglie che ogni giorno affrontano questa difficile sfida. Non possiamo prenderci per mano come vorremmo, ma proprio per questo oggi più che mai è importante esserci. Abbiamo bisogno di un cambiamento forte". Lo scrive Teresa Bellanova in un posto su Facebook.

"Quando pensiamo all'autismo, spesso pensiamo a bambine e bambini, dimenticando che un domani saranno adulti, a cui dobbiamo garantire i diritti di tutti i cittadini, a partire dal diritto al lavoro e all'inclusione lavorativa -prosegue la vice ministra-. È un tema che da sempre mi vede impegnata e su cui intendo continuare a lavorare con forza".

"Mettiamo al centro diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie, entriamo tutti in zona blu. Per dire a tutti coloro che si misurano quotidianamente con la sfida dell'autismo: siamo con voi! #sfidaAutismo", conclude Bellanova.