"Veneto zona arancione da martedì o mercoledì"

(Adnkronos) - "Veneto zona arancione" dopo Pasqua, con regole e misure meno stringenti rispetto a quelle attuali. Lo annuncia oggi il presidente della regione Luca Zaia, precisando che il passaggio dalla zona rossa alla fascia intermedia di rischio avverrà "martedì o mercoledì". "Il contenimento è avvenuto, saremo zona arancione. Posso annunciarlo, ne ho parlato col ministro Speranza e spero non ci siano sorprese. Adesso il ministro farà una verifica se potremo partire da martedì o mercoledì, il dettaglio lo definirei dopo. Se possibile anticipare di un giorno, anche nell'ottica dell'apertura delle scuole e di tutte le attività che stiamo facendo", spiega Zaia nel consueto punto stampa. "Il giorno dopo Pasquetta si potrebbero aprire gli asili nido, stiamo capendo se riusciamo, in accordo con il ministero della Salute, a valutare l'apertura un giorno prima. Quindi si passa all'arancione e questo trasferisce la responsabilità: si va da misure collettive con restrizioni altissime a responsabilità sempre più individuali, più si attenua il colore più la responsabilità torna in pancia a ognuno di noi", sottolinea Zaia.