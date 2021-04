Lombardia: vaccini e liste attese, giunta approva linee di programma sanità 2021 (2)

02 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Quando mi sono insediata alla guida del Welfare di Regione Lombardia - spiega ancora Moratti - avevo sottolineato l'importanza di un cambio di paradigma, da attuare attraverso un diverso approccio della medicina territoriale. Cambiamento unito a politiche importanti nel campo degli investimenti e alle opportunità offerte da scienza, tecnologia e ricerca, che conducessero a sottolineare l'importanza di curare la persona prima ancora che della malattia. Mi sembra che il risultato della delibera vada proprio in tale direzione e possa farci raggiungere questo obiettivo. La visione innovativa legata al 'One Health', ovvero alla salute di esseri umani, animali e al rispetto ambientale, potrà essere un valore aggiunto in questo percorso".