Covid: portale Poste funziona, sollievo utenti e prenotazioni in pochi minuti

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - E' il primo giorno del Portale di Poste in Lombardia e, stando ai primi riscontri di 75-79enni e dei loro familiari che hanno prenotato la vaccinazione questa mattina, la piattaforma funziona bene e senza intoppi, con un percorso facile e intuitivo. "Finalmente", è la voce univoca, di sollievo, che si raccoglie in Lombardia. Anche su Twitter, l'approvazione è generale: "Prenotato vaccino Covid per mio padre 75enne, in Lombardia. Esperienza totalmente diversa dalla prenotazione del suocero over80. In un minuto prenotato tutto, sms arrivato all'istante, dietro casa. Poste batte Aria 100-0", scrive un utente.

I tempi di attesa "sono umani" sottolinea un altro, che ha aspettato in coda 18 minuti. "Il nuovo portale prenotazioni della Lombardia funziona alla grande. Altro che Aria". Emilio Didonè, segretario generale dei Pensionati Cisl Lombardia, sottolinea all'Adnkronos: "Dal mio osservatorio privilegiato posso dire che continuo a ricevere mail e messaggi di amici, conoscenti e colleghi che si sono registrati senza problemi, sono molto contento".

Tutti coloro che sono entrati nel sito sembra si siano prenotati in pochi minuti. "Incredibile, ma vero", chiosa Didonè, anche se "bisogna capire cosa è successo in questa Regione, che con Aria ha fatto disastri. Adesso c'è un'inversione di tendenza, magari è legata alla visita del commissario Figliuolo e di Curcio". Il portale è online da questa mattina alle 8 e per ora si possono prenotare i nati negli anni tra il 1942 e il 1946, che hanno tra 75 e 79 anni. Il portale dà la possibilità di aderire anche agli over 80 che ancora non si sono ancora registrati su Aria o non hanno ricevuto la data del vaccino, e lo stesso vale per il personale scolastico. Sul portale, selezionando il proprio cap, il sistema individua in autonomia il centro vaccinale più vicino e dà la possibilità di scegliere la data e l'orario dell'appuntamento tra alcune opzioni disponibili.