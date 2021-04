Pd: Calenda, 'non è un partito ma una seduta di psicanalisi collettiva'

02 aprile 2021 a

Roma, 2 apr (Adnkronos) - Enrico Letta "vedrà anche Renzi", perchè "ha un approccio 'voglio bene a tutti'. Ma anche questo approccio ha dei limiti. Io ero nel governo Letta, ho vissuto quella tregenda...". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.

"In questo momento quelli che hanno acclamato Letta sono esattamente gli stessi che l'hanno mandato a casa. Quello non è un partito, ma una grande seduta di psicanalisi collettiva -ha aggiunto il leader di Azione-. Io gli voglio bene, ma sono loro che se le dicono. Zingaretti lo ha detto andando via. Sono una comunità straordinaria ma quello che si dicono loro tra di loro è terrificante".