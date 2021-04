Cremona: nasconde in casa oltre 100 grammi di cocaina, arrestato

02 aprile 2021 a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Castelleone, in provincia di Cremona, per possesso e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua auto e i militari gli hanno trovato addosso 2 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati altri 101 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il 35enne è stato arrestato e portato nel carcere di Cremona.