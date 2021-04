Como: sorpresi con 64 grammi di cocaina, arrestati tre uomini

02 aprile 2021 a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Mariano Comense, in provincia di Como, tre uomini, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati, tre cittadini marocchini di 26, 30 e 32 anni, sono stati sorpresi mentre vendevano della droga a un uomo in auto. I tre hanno provato a fuggire, ma sono stati bloccati. Addosso i militari gli hanno trovato 64 grammi di cocaina, 470 euro in contanti, cinque telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi. I tre uomini sono stati arrestati e portati nel carcere di Como.