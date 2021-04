Covid: vaccini, accordo Regione Lombardia-università su medici specializzandi (3)

02 aprile 2021 a

(Adnkronos) - I medici in formazione specialistica saranno impegnati nei centri vaccinali individuati in Regione Lombardia intra-ed extra-ospedalieri. A loro sarà chiesta dall'Ats di riferimento la disponibilità a una prestazione caratterizzata da continuità e sistematicità, così da consentire il raggiungimento 'degli scopi aziendali'. Gli specializzandi dovranno: verificare la compilazione e dell'anamnesi pre-vaccinale e svolgere il relativo riesame congiuntamente al vaccinando; fornire informazioni in merito; confermare l'acquisizione del consenso informato da parte del vaccinando; e somministrare il vaccino.

I medici in formazione specialistica riceveranno una formazione teorica e ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza saranno equiparati ai lavoratori che svolgono attività di tirocinio presso le strutture delle Asst.