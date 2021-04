Covid: consiglieri Lega Milano, 'Ferragni restituisca Ambrogino d'oro'

02 aprile 2021 a

a

a

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - “Apprendiamo con sdegno la strumentalizzazione con la quale Chiara Ferragni ha voluto attaccare Regione Lombardia e chi in questi mesi sta lavorando per vaccinare il maggior numero di lombardi". Lo affermano i consiglieri della Lega al Comune di Milano, Max Bastoni e Gabriele Abbiati, sulle polemiche sulla vaccinazione della nonna del marito, il cantante Fedez. "Falsificare una notizia al solo fine di mettere sotto attacco la Regione, non solo non è corretto ma appare anche come un atto di falsa propaganda politica, degna dei peggiori regimi comunisti", aggiungono.

“Riteniamo, inoltre, che personaggi che si prestano a queste falsificazioni non siano degne di poter ricevere l'Ambrogino d'Oro e quindi la signora Ferragni restituisca l'attestato e si metta al lavoro seriamente per il bene dei milanesi e dei lombardi", concludono i due consiglieri.