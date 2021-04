Covid: Fontana, 'hub vaccini Bergamo ben organizzati, pronti per campagna massa' (2)

02 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Ospitato nella palestra dell'università di Bergamo, e gestito in collaborazione con Cus Dalmine, dispone di 48 linee vaccinali. Da lunedì 5 aprile, sarà attivo dalle ore 8 alle 20. L'obiettivo è di somministrare almeno 5mila vaccini al giorno. “Sono già venuto tante volte a Bergamo perché è il territorio che ha sofferto tanto – ha proseguito -e voglio testimoniare la vicinanza delle istituzioni anche in questo momento, alla vigilia della partenza del piano di vaccinazione massiva. L'idea di poter offrire vari canali di prenotazione è utile per consentire ai cittadini di scegliere quello che ritengono più agevole”.

A Dalmine, ha commentato l'assessore Terzi, "abbiamo di fronte il risultato di una perfetta sinergia del territorio e per il territorio: il Centro Universitario Sportivo, l'Università di Bergamo e personale sanitario che accoglie con professionalità e generosità le persone che qui si recano per ricevere il siero anti-Covid. A tutti va il nostro ringraziamento”.

Alle visite agli hub hanno partecipato anche consiglieri regionali, sindaci e componenti delle amministrazioni comunali e i responsabili delle strutture sanitarie locali