Bergamo: spaccio di droga, polizia locale arresta un uomo

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - La polizia locale ha arrestato un uomo e ne ha denunciato un altro a Bergamo per possesso e spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno fermato un uomo residente a Cremona, sorpreso con 100 grammi di hashish e 760 euro in contanti e lo hanno denunciato. In seguito la polizia locale con l'unità cinofila ha recuperato circa 40 grammi di hashish e marijuana.

Nel quartiere della Malpensata è stato arrestato 37enne che, alla vista degli agenti, è scappato gettando dell'hashish a terra: gli agenti lo hanno arrestato, nonostante le resistenze dell'uomo, che ha provocato lesioni a due degli uomini del Comune di Bergamo.