Covid: Pd Lombardia, 'contro centro vaccini Brescia atto vile, punire colpevoli'

03 aprile 2021 a

a

a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Un'offesa alla città e a chi si spende ogni giorno per la lotta alla pandemia". Così il capogruppo del Pd in consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, e il presidente della Commissione d'inchiesta sul Covid, Gianni Girelli, definiscono l'attentato contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. “Si tratta di un atto vile - affermano Pizzul e Girelli- grave e vergognoso. Questa realtà rappresenta la generosità dei bresciani, essendo stata realizzata grazie al fondamentale contributo di Aiutiamo Brescia, alla dedizione di tanto personale sanitario che dall'inizio della pandemia è un riferimento certo e alla disponibilità di una rete di volontariato più che mai indispensabile. E' un' offesa alla vita di Brescia, che pur così duramente provata dalla pandemia, con le sue istituzioni ha reagito a virus e inefficienze”, spiegano.

“Speriamo- concludono i consiglieri del Pd- che i colpevoli possano essere individuati al più presto e puniti in modo esemplare. A tutti coloro che continuano a lavorare al servizio di tutti in via Morelli e in tutti i centri di vaccinazione il nostro grande grazie".