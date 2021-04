Droga: Bellucci (Fdi), 'delega a Dadone brutta sorpresa di Pasqua' (2)

03 aprile 2021 a

(Adnkronos) - "Da anni Fdi chiede un imponente piano di lotta alla droga, una riforma del sistema dei servizi pubblici e privati per le dipendenze patologiche, oltre al finanziamento del Fondo nazionale di lotta alla droga, alla ricostituzione della Consulta degli esperti e alla celebrazione della conferenza nazionale delle politiche antidroga. Tutte queste misure, non una esclusa, sono indispensabili per affrontare il drammatico problema dipendenze oggi in Italia. Fratelli d'Italia -conclude Bellucci- continuerà a battersi, e a chiedere al centrodestra cosi come ha fatto Giorgia Meloni, di lottare unito per un'Italia mai schiava, libera dalle droghe e dalle dipendenze patologiche".