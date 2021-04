Cremona: evade e non rispetta obblighi domiciliari, va in carcere

03 aprile 2021 a

a

a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - I carabinieri di Soresina (Cremona) hanno eseguito un ordine di carcerazione, per espiazione pena, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Mantova nei confronti di un 30enne cittadino egiziano, pregiudicato e disoccupato. Dal 9 febbraio scorso, l'uomo si trovava in regime di detenzione domiciliare per espiare la pena di un anno, due mesi e 11 giorni, così come disposto dalla procura generale della corte d'Appello di Brescia perché, tra marzo e novembre 2011, insieme ad altri soggetti, aveva reiterato il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Noncurante degli obblighi e dei divieti previsti dalla misura cautelare alla quale era sottoposto, lo scorso marzo è contravvenuto per ben tre volte a quanto previsto dal regime della detenzione domiciliare: in due occasioni è stato trovato presso la sua abitazione in compagnia di un pregiudicato mentre, il 29 marzo, i militari lo hanno sorpreso fuori dalla'abitazione.

Queste tre violazioni hanno condotto i carabinieri a deferire il 30enne per evasione e violazione degli obblighi prescritti. Decisione che ha fatto scattare l'aggravamento della misura e pertanto il tribunale di Sorveglianza di Mantova ne ha disposto il trasferimento presso il carcere di Cremona.