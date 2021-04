Monza: prefetto nomina commissario dopo dimissioni di gruppo a Briosco

03 aprile 2021 a

a

a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Il prefetto della Provincia di Monza e della Brianza, Patrizia Palmisani, ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Briosco, a seguito delle dimissioni contestuali, formalizzate nella giornata del 2 aprile scorso, della metà più uno dei consiglieri. Nelle more della definizione della procedura con l'adozione del decreto di scioglimento, il prefetto "ha rilevato la sussistenza dei presupposti per procedere tempestivamente alla sospensione del consiglio".

Al fine di garantire la continuità nel funzionamento degli organi e nella gestione dei servizi, "è stato nominato un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, nella persona di Giacomo Pintus, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Monza e della Brianza".